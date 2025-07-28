En équilibres ETHIC ETAPES Ile d’Or et MJC à Amboise Amboise

En équilibres 28 juillet – 29 août ETHIC ETAPES Ile d’Or et MJC à Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T09:30:00 – 2025-07-28T17:30:00

Fin : 2025-08-29T09:30:00 – 2025-08-29T17:30:00

Avec sa nouvelle création En équilibres, un quatuor de 45 minutes à partir de 7 ans, Claire Jenny désire cerner et resserrer sa recherche chorégraphique sur une des notions essentielles et fondatrices de sa démarche artistique : les phénomènes de l’équilibre. Elle souhaite approfondir sa réflexion, partagée avec les fidèles interprètes et collaborateurs artistiques de la compagnie, sur les vécus d’un corps mobile et ouvert. Un corps qui se construit/reconstruit sans cesse dans une alternance infinie entre équilibres et déséquilibres, au sens propre, physique, comme au sens figuré, plus ou moins amples, seul ou reliés aux autres. Un jeu constant de l’équilibre entre être dans ses appuis et aller vers, au sens postural, mobile et relationnel.

Pour cette nouvelle création, Claire Jenny et son équipe artistique poursuivront leur chemin de partages de processus de création avec divers publics. Ainsi, leurs recherches artistiques seront une nouvelle fois animées par plusieurs temps d’expérimentations sur les phénomènes de l’équilibre menés avec différents groupes d’amateurs, dans la danse comme dans leurs mises en jeu par d’autres arts. Ces temps, affinerons également les choix d’adresses et d’écritures artistiques d’En équilibres.

Ou, ensemble, amateurs comme professionnels, explorer et questionner une des notions essentielles et fondatrices de la démarche artistique de la compagnie dans la diversité des vécus, les phénomènes de l’équilibre :

– la suspension, la limite, entre déséquilibre et équilibre, au sens propre comme au sens figuré,

– de perpétuels ajustements et réajustements de poids,

– l’interdépendance des matières et qualités de chacun.e, singulières et diverses

– les échanges pour cheminer vers un équilibrage connecté, partagé.

Car les phénomènes de l’équilibre, les jeux que nous éprouvons avec la gravité concerne tout un chacun.

Ainsi, nous imaginons mettre en œuvre plusieurs temps de pratiques artistiques et culturelles et de rencontres avec les enfants de 8 à 12 ans de la colonie “La Fabrique du Mouvement” accueillie par la structure partenaire : l’ETHIC ETAPES Ile d’Or et la MJC à Amboise :

– des échanges sur comment chacun.e appréhende les phénomènes de l’équilibre,

– des temps de pratiques culturelles, un partage du corpus d’œuvres issues d’autres champs artistiques (visuelles, plastiques, littéraires, musicales) évoquant et travaillant des phénomènes de l’équilibre. Ce corpus impulse les expérimentations d’En équilibres,

– des ateliers de recherches chorégraphiques partagés, réunissant des artistes interprètes de la Cie Point Virgule et les enfants de la colonie “La Fabrique du Mouvement”

– des temps d’accueil des enfants de la colonie “La Fabrique du Mouvement” lors des répétitions professionnelles d’En équilibres de la Cie Point Viirgule.

ETHIC ETAPES Ile d’Or et MJC à Amboise 30 rue de Ville David 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

© Meï Chen