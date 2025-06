« En éventail » Five Foot Fingers ancien collège/lycée Saint augustin Bitche

entrée libre

Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour leur public. Un spectacle résolument humain où le carton et le kitch remplacent strass et paillettes. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains, la French Camembert Touch ! Ça claque un max, ça pue un peu, mais c’est bon.

The Five Foot Fingers présente « en éventail»

Avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Gregory Feurté, Hervé Dez Martinez, Thomas Trichet

Avec le soutien de l’Association Les Noctambules – Arènes de Nanterre.

Spectacle organisé dans le cadre du festival « Il été une fois » présenté par la troupe Five Foot Fingers et est intitulé « En éventail » cirque cabaret