En famille, à la découverte des effets du vent Parking du bois de Coat Mez La Forest-Landerneau

Parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Dans le magnifique bois de Coat Mez, sur presque 2.5 km, l’enfant à partir de 3 ans, et accompagné d’un adulte référent, est invité à percevoir les différentes manifestations du vent selon sa force.

Il joue à faire comme le vent. Il prend conscience de son souffle et joue avec ce souffle.

Des troncs d’arbres tombés à terre permettent de stimuler l’agilité, de grimper, de se balancer, de s’équilibrer, de sauter, d’enjamber, de s’abaisser, de franchir par dessous.

La forêt offre un spectacle olfactif, tactile, gustatif, visuel et auditif, et petits et grands trouvent une belle opportunité de profiter de ses bienfaits physiologiques. C’est un bain de forêt pour tous.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire. .

Parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez Bernard La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

