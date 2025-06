En famille à la mezzanine Angoulême 21 juin 2025 10:30

Charente

En famille à la mezzanine 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-06-21 10:30:00

fin : 2025-10-04

2025-06-21

2025-09-13

2025-10-04

Accompagnés d’un parent, les petits participent à un temps d’éveil autour de lectures, comptines et activités manuelles.

Sur inscription.

De 18 mois à 6 ans.

1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Accompanied by a parent, the little ones take part in an early-learning session featuring readings, nursery rhymes and handicrafts.

Registration required.

From 18 months to 6 years.

German :

In Begleitung eines Elternteils nehmen die Kleinen an einer Anregungszeit rund um Vorlesungen, Reime und Bastelaktivitäten teil.

Nach vorheriger Anmeldung.

Von 18 Monaten bis 6 Jahren.

Italiano :

Accompagnati da un genitore, i piccoli partecipano a una sessione di apprendimento precoce con letture, filastrocche e attività artigianali.

Iscrizione obbligatoria.

Da 18 mesi a 6 anni.

Espanol :

Acompañados por uno de sus padres, los más pequeños participan en una sesión de aprendizaje temprano con lecturas, canciones infantiles y actividades manuales.

Inscripción obligatoria.

De 18 meses a 6 años.

