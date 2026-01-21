En famille à la mezzanine Médiathèque de l’Alpha Angoulême

En famille à la mezzanine

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-18 2026-04-11 2026-05-23

Accompagnés d’un parent, les petits participent à un temps d’éveil autour de lectures, comptines et activités manuelles.



Sur inscription.

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00



Accompanied by a parent, the little ones take part in an early-learning program featuring readings, nursery rhymes and handicrafts.



Registration required.

L’événement En famille à la mezzanine Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême