En famille à la mezzanine Médiathèque de l’Alpha Angoulême samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-11
2026-02-07 2026-03-18 2026-04-11 2026-05-23
Accompagnés d’un parent, les petits participent à un temps d’éveil autour de lectures, comptines et activités manuelles.
Sur inscription.
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
Accompanied by a parent, the little ones take part in an early-learning program featuring readings, nursery rhymes and handicrafts.
Registration required.
