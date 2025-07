En famille à l’abbaye chasse au trésor Déols

En famille à l’abbaye chasse au trésor Déols mercredi 16 juillet 2025.

En famille à l’abbaye chasse au trésor

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-08-13

Venez en famille au musée de l’abbaye de Déols et participez à la chasse au trésor….

Départs entre 14 et 16h.

Tout public sur réservation .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Bring the whole family to Déols Abbey Museum and take part in the treasure hunt….

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie ins Abteimuseum von Déols und nehmen Sie an der Schatzsuche teil….

Italiano :

Portate tutta la famiglia al Museo dell’Abbazia di Déols e partecipate alla caccia al tesoro….

Espanol :

Traiga a toda la familia al Museo de la Abadía de Déols y participe en la búsqueda del tesoro….

