En famille au musée Graines d’archéologue Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

En famille au musée Graines d’archéologue

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-04-15

Des graines, des os, du bois… et tout un passé qui reprend vie ! Dans cet atelier, les familles partent à la découverte de métiers étonnants de l’archéologie. De la graine étudiée par le carpologue, aux ossements observés par l’archéozoologue, jusqu’aux morceaux de bois révélés par le xylologue, chacun apprend à décrypter les traces laissées par le temps. Une façon ludique et participative de comprendre comment les chercheurs reconstituent la vie quotidienne d’autrefois.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur réservation. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

