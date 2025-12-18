En famille au musée Je fabrique une fibule Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

En famille au musée Je fabrique une fibule

Écomusée de la Bresse bourguignonne

2026-02-18 14:30:00

2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Après avoir exploré l’ancêtre de l’épingle à nourrice, place à la pratique avec notre atelier de fabrication de fibules ! Découvre comment ces objets étaient fabriqués, à quoi ils ressemblaient et quels étaient leurs rôles. Inspire-toi des modèles exposés pour créer ta propre broche historique.

À partir de 6 ans. Réservation obligatoire. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

