Et si votre initiale se transformait en véritable œuvre d’art ? Dans cet atelier, les enfants choisissent une grande lettre typographique et l’utilisent comme tampon au cœur d’un petit tableau. Couleurs, formes et motifs viennent ensuite l’illuminer pour créer une composition unique et personnalisée à emporter fièrement à la maison.

Pour les enfants dès 6 ans. .

