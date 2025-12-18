En famille au musée Terre de Bresse Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse

En famille au musée Terre de Bresse

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08 2026-08-12

Après avoir découvert le tour du potier et les belles céramiques exposées au musée, place à la pratique ! Dans l’atelier, petits et grands réalisent un carreau décoratif en argile, à orner de motifs et de couleurs. Une expérience créative qui prolonge la visite et fait entrer chacun dans la peau d’un artisan.

À partir de 6 ans. Sur réservation. .

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

