En famille au musée Terre de Bresse Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse
En famille au musée Terre de Bresse Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse mercredi 8 avril 2026.
En famille au musée Terre de Bresse
Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-08-12
Après avoir découvert le tour du potier et les belles céramiques exposées au musée, place à la pratique ! Dans l’atelier, petits et grands réalisent un carreau décoratif en argile, à orner de motifs et de couleurs. Une expérience créative qui prolonge la visite et fait entrer chacun dans la peau d’un artisan.
À partir de 6 ans. Sur réservation. .
Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En famille au musée Terre de Bresse
L’événement En famille au musée Terre de Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2025-12-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)