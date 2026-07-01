AGENDA · Maltot
EN FAMILLE BEFORE Maltot
samedi 11 juillet 2026 · Maltot
Informations pratiques
Maltot
EN FAMILLE BEFORE
Allée du Clos de France Maltot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot
EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot Défi sportif spécial préados et ados .
Allée du Clos de France Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40
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English : EN FAMILLE BEFORE
FAMILY DAY BEFORE Saturday 11 July, 2pm to 5pm City Stade, Maltot
L’événement EN FAMILLE BEFORE Maltot a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme