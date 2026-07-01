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AGENDA · Maltot

EN FAMILLE BEFORE Maltot

samedi 11 juillet 2026 · Maltot

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Allée du Clos de France
Ville
14930 Maltot
Département
Calvados
Tarif

Maltot

EN FAMILLE BEFORE

Allée du Clos de France Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot
EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot Défi sportif spécial préados et ados   .

Allée du Clos de France Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40 

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English : EN FAMILLE BEFORE

FAMILY DAY BEFORE Saturday 11 July, 2pm to 5pm City Stade, Maltot

L’événement EN FAMILLE BEFORE Maltot a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme