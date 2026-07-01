Informations pratiques

Maltot

EN FAMILLE BEFORE

Allée du Clos de France Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot

EN FAMILLE BEFORE Samedi 11 juillet de 14h à 17h City Stade de Maltot Défi sportif spécial préados et ados .

Allée du Clos de France Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40

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English : EN FAMILLE BEFORE

FAMILY DAY BEFORE Saturday 11 July, 2pm to 5pm City Stade, Maltot

L’événement EN FAMILLE BEFORE Maltot a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme