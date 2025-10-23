En famille Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

En famille

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2026-01-02 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30 2025-12-26 2026-01-02

Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeu d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie. Visite adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

