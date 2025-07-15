En famille, chasse aux trésors naturels de la forêt La Forest-Landerneau

En famille, chasse aux trésors naturels de la forêt La Forest-Landerneau mardi 15 juillet 2025.

En famille, chasse aux trésors naturels de la forêt

Parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-08-26 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-08-12 2025-08-26 2025-10-28

Dans le magnifique bois de La Forest Landerneau, adultes et enfants, à partir de 3 ans, sont invités à la chasse aux trésors que la forêt nous propose (chapeau de gland, morceau de mousse, feuille colorée) tout en respectant les lieux.

Chaque famille reçoit une fiche imprimée. Au fil du chemin, cette feuille de route servira au groupe pour la collecte.

La coopération entre les membres du groupe est privilégiée.

Pendant le parcours, les familles seront également invitées à des ateliers de sylvothérapie ludique (Land’art, Dingbats, devinettes).

Chacun bénéficie d’un mini-bain de forêt et profite des bienfaits des arbres qui, notamment, filtrent l’oxygène dont nous avons besoin. .

Parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement En famille, chasse aux trésors naturels de la forêt La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2025-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS