En famille, chasse aux trésors naturels de la forêt

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-27

Dans le magnifique bois de La Forest Landerneau, adultes et enfants, à partir de 3 ans, sont invités à la chasse aux trésors que la forêt nous propose ( chapeau de gland, morceau de mousse, feuille colorée….) tout en respectant les lieux.

Chaque famille reçoit une fiche imprimée. Au fil du chemin, cette feuille de route servira au groupe pour la collecte.

La coopération entre les membres du groupe est privilégiée.

Pendant le parcours, les familles seront également invitées à des ateliers de sylvothérapie ludique ( Land’art, Dingbats, devinettes, etc…).

Adulte et enfant bénéficient d’un mini-bain de forêt et profite des bienfaits des arbres qui filtrent l’oxygène dont nous avons besoin.

Cette sortie a obtenu l’autorisation de l’ONF et du Conseil départemental, gestionnaires d’une partie de cette forêt.

– Nombre de places limitées.

– Réservation obligatoire.

– Suite à votre réservation, un lien google maps vous sera envoyé pour trouver le lieu de rendez-vous. .

