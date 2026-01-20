En famille, émerveillement auprès des arbres La Forest-Landerneau

En famille, émerveillement auprès des arbres

Parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Sur un circuit de 1,5 km en aller-retour, l’enfant à partir de 3 ans, accompagné d’un adulte référant, est invité à explorer le monde des arbres et leurs super-pouvoirs.

Chacun et chacune est invité(e) à percevoir combien les arbres sont un écosystème bienfaisant pour l’ensemble du vivant.

Des activités sensorielles sont expérimentées par tous, et quelques essences d’arbres sont identifiées.

La motricité de l’enfant s’exerce librement au fil des opportunités proposées sur le chemin.

Une partie du chemin est très boueuse à cette saison, aussi les bottes sont vivement recommandées pour petits et grands.

Le sac à dos est conseillé, avec la gourde remplie d’eau et un petit sac pour des collectes.

Les appareils photos sont aussi les bienvenus.

Sylvie, animatrice de loisirs sportifs pour tout public sera votre guide.

– Nombre de places limitées.

– Réservation obligatoire.

– Suite à votre réservation un lien google maps vous sera envoyé pour trouver le lieu de rendez-vous. .

Parking de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

