En famille ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 13 – 17 avril Ille-et-Vilaine

La première semaine des vacances d’AVRIL, la Maison de Quartier vous propose une semaine dédiée aux parents et aux enfants, pour partager des moments et découvrir de nouvelles activités ensemble !

La première semaine des vacances d’avril, la Maison de Quartier vous propose une semaine dédiée aux parents et aux enfants, pour partager des moments et découvrir de nouvelles activités ensemble !

Au programme : des ateliers à vivre en duo parent-enfant (jeux, activités créatives, cuisine, motricité…), des temps d’échange, des moments de jeux libres et une conférence autour de la parentalité.

Une belle occasion de se retrouver, d’échanger et de vivre des moments de complicité en famille !

Du lundi 13 au vendredi 17 AVRIL 2026

À la Maison de Quartier

️ Gratuit

Sur inscription pour certains ateliers

flyer : [https://drive.google.com/file/d/1mu0YM4Djl7xx0rW9NmW2IaRo14H_TqiA/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1mu0YM4Djl7xx0rW9NmW2IaRo14H_TqiA/view?usp=drive_link)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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