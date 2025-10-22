En famille on peut explorer en anglais, naturellement ! Servel Lannion
En famille on peut explorer en anglais, naturellement !
Servel 28 Chemin de Keradraou Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Parents et enfants, venez pour découvrir, observer, et jouer en anglais dans la nature à Goas Lagorn, près de la plage de Beg Leguer. Apportez votre esprit bonne enfant pour un moment dépaysant, décontracté et le tout, dehors! .
