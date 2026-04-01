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En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Musée Nicéphore Niépce

Adresse : 28 Quai des Messageries

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : 2026-04-09T14:30:00

Fin : 2026-04-09T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 3.6 3.6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16

Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeu d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie.   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)

L’événement En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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