En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeu d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)

L’événement En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)