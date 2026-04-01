En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône jeudi 9 avril 2026.
Chalon-sur-Saône
En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeu d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
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English : En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans)
L’événement En famille (visite adaptée aux enfants de 6 à 12 ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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