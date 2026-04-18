EN FAMILLE(S) ATELIERS PRINTEMPS & FEU

Abeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ateliers Printemps & Feu de 9h à 12h à la salle de la Bergerie.

Puzzle Camion de pompiers

Ateliers créatifs, (feu de camps encre soufflée, bouquets de fleurs et mangeoires à oiseaux) + Découvert surprise Pour mettre le feu Savate forme (2 sessions)

Entrée libre et gratuite.

Ateliers Printemps & Feu de 9h à 12h à la salle de la Bergerie.

Puzzle Camion de pompiers

Ateliers créatifs, (feu de camps encre soufflée, bouquets de fleurs et mangeoires à oiseaux) + Découvert surprise Pour mettre le feu Savate forme (2 sessions)

Entrée libre et gratuite. .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65

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English : EN FAMILLE(S) ATELIERS PRINTEMPS & FEU

Spring & Fire workshops from 9am to 12pm at the Salle de la Bergerie.

Fire truck puzzle

Creative workshops, (blown-ink campfire, flower bouquets and bird feeders) + Surprise discovery: To set the Savate forme on fire (2 sessions)

Free admission.

L’événement EN FAMILLE(S) ATELIERS PRINTEMPS & FEU Abeilhan a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT AVANT-MONTS