En fanfaaare ! – Tatiana Julien – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 20:00 – 21:10

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Danse Dans cette création pour dix danseur·ses et chanteur·ses, Tatiana Julien nous emmène dans une grande fête, une aubade tapageuse donnée au lever du jour, pour réveiller un monde en plein sommeil. La danse, quand elle se déploie, contamine tout, et renforce les liens. Tatiana Julien en est convaincue. Avec En fanfaaare?!, elle livre une nouvelle pièce manifeste et engagée. La troupe arrive en trombe au milieu du public. Elle envahit l’espace dans un enchaînement de mouvements, de cris et de chants. L’esprit est joyeux, les costumes colorés. Dans ce ramdam, la proximité s’accentue lorsque le public est invité à s’installer sur scène. Quand soudain, dans un bruissement de plus en plus fort, les artistes entonnent les célèbres vocalises de La Flûte enchantée. Il·elles chantent tour à tour, et se répondent en écho, nous offrant ainsi une version unique et survoltée de cet instant mythique de l’opéra de Mozart. Durée : 1h10 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/