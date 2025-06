En fête pour les enfants La Ciotat 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

En fête pour les enfants Samedi 28 juin 2025 de 13h à 17h. Jardin de la Ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

De nombreuses activités ( studio photo, expo, maquillage, tatouage, coiffure, ateliers créatifs, couture, vitrail, ateliers émotions, sophrologie, motricité, inclusifs…)

Snack Goûter Barbe à PapaEnfants

En effet nous sortons le livre illustré de sensibilisation « Chut! C’est un secret… » mis en audio, en braille, en Langue des Signes, en FALC (pictogrammes), en audio description.



Le premier livre de sensibilisation sur les violences sexuelles et sur l’inceste avec tous les outils pour le Handicap notamment. Un livre de communication, d’échanges avec les parents, les éducateurs, les médecins, les psychologues, les avocats, les enseignants, les aidants, les médiathèques, les crèches, les policiers et gendarmes pour les interrogatoires…



Nous organisons sa sortie nationale le 28 JUIN à La Ciotat en partenariat avec la Mairie et tous nos partenaires avec une journée festive: Concert de rock pour enfants avec le groupe « BAB et les chats » ( ils ont écrit une chanson de sensibilisation sur les parties intimes et sur l’inceste pour notre association, déjà utilisé depuis deux ans auprès des enfants)



Ateliers Créatifs, couture, maquillage, peinture sur verre, tatouages, studio photos et expo…



Présences de Marie Rabatel, porte parole des violences dans le Handicap, notamment à l’ONU ainsi que Claude ARDID, journaliste, Grand Reporter, Auteur engagé ( qui a fait la préface du livre). Ce sont nos deux parrains de ce projet incroyable qui a entraîné de nombreux partenariats à travailler dessus. .

Jardin de la Ville

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 08 13 05 virginiepeyre@orange.fr

English :

Numerous activities (photo studio, exhibition, make-up, tattooing, hairdressing, creative workshops, sewing, stained glass, emotional workshops, sophrology, motor skills, inclusive workshops…)

Snack Barbe à Papa

German :

Zahlreiche Aktivitäten ( Fotostudio, Ausstellung, Make-up, Tätowierung, Friseur, Kreativworkshops, Nähen, Glasmalerei, Emotionsworkshops, Sophrologie, Motorik, Inklusives…)

Snack Goûter Barbe à Papa

Italiano :

Un’ampia gamma di attività (studio fotografico, esposizione, trucco, tatuaggio, parrucchiere, laboratori creativi, cucito, vetrate, laboratori emozionali, sofrologia, motoria, laboratori inclusivi, ecc.)

Merenda Barbe à Papa

Espanol :

Un amplio abanico de actividades (estudio fotográfico, exposición, maquillaje, tatuaje, peluquería, talleres creativos, costura, vidrieras, talleres emocionales, sofrología, motricidad, talleres inclusivos, etc.)

Merienda Barbe à Papa

L’événement En fête pour les enfants La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de La Ciotat