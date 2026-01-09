En février, vivez la Préhistoire Atelier Art Route de Montmeyan Quinson
En février, vivez la Préhistoire Atelier Art Route de Montmeyan Quinson samedi 14 février 2026.
En février, vivez la Préhistoire Atelier Art
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-03-01 11:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Réveillez l’artiste qui est en vous ! Face à une paroi rocheuse plus vraie que nature, manipulez les pigments naturels et maîtrisez les gestes des premiers peintres de l’humanité pour créer votre propre chef-d’œuvre préhistorique.
.
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Awaken your inner artist! Faced with a larger-than-life rock face, manipulate natural pigments and master the gestures of mankind’s first painters to create your own prehistoric masterpiece.
L’événement En février, vivez la Préhistoire Atelier Art Quinson a été mis à jour le 2026-01-09 par Département des Alpes-de-Haute-Provence