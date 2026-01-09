En février, vivez la Préhistoire Atelier Art Route de Montmeyan Quinson

En février, vivez la Préhistoire Atelier Art

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Début : Samedi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-03-01 11:30:00

2026-02-14

Réveillez l’artiste qui est en vous ! Face à une paroi rocheuse plus vraie que nature, manipulez les pigments naturels et maîtrisez les gestes des premiers peintres de l’humanité pour créer votre propre chef-d’œuvre préhistorique.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

Awaken your inner artist! Faced with a larger-than-life rock face, manipulate natural pigments and master the gestures of mankind’s first painters to create your own prehistoric masterpiece.

