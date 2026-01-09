En février, Vivez la Préhistoire Atelier Feu Route de Montmeyan Quinson

En février, Vivez la Préhistoire Atelier Feu

Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 4 – 4 – EUR

de 6 ans à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

De l’étincelle à la flamme apprenez à maîtriser l’élément qui a changé l’Histoire. Observez nos experts à l’œuvre, puis passez à la pratique pour expérimenter la friction et comprendre physiquement comment l’humanité a conquis la lumière et la chaleur.

Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

From spark to flame: learn to master the element that changed history. Watch our experts at work, then get hands-on to experience friction and physically understand how mankind conquered light and heat.

