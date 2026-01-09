En février, vivez la Préhistoire Atelier Musique Route de Montmeyan Quinson
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : Dimanche 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
Expérience musique & argile Initiez-vous aux sons de la Préhistoire, puis façonnez votre propre sifflet unique, sculpté et décoré par vos soins..
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
English :
Music & clay experience: Learn about the sounds of prehistory, then make your own unique whistle, sculpted and decorated by yourself.
