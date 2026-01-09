En février, vivez la Préhistoire Atelier Tir Route de Montmeyan Quinson

En février, vivez la Préhistoire Atelier Tir

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14

De la sagaie à l’arc, remontez le fil de l’évolution des techniques de chasse. Observez, comprenez, puis testez vous-même ces armes ancestrales pour ressentir l’adrénaline et l’habileté des premiers archers de l’Histoire.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

From the assegai to the bow, trace the evolution of hunting techniques. Observe, understand and then try out these ancestral weapons for yourself, to feel the adrenalin and skill of history?s first archers.

