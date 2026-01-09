En février, vivez la Préhistoire Visite de l’exposition Echos du Bronze Route de Montmeyan Quinson
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif d’entrée + 2 €
Début : Samedi 2026-02-14 13:30:00
fin : 2026-03-01 14:30:00
Date(s) :
2026-02-14
un voyage au cœur des savoir-faire anciens. Venez découvrir des pièces archéologiques majeures, prêtées exceptionnellement par le MAN et le musée de Cucuron.
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
English :
a journey to the heart of ancient know-how. Come and discover major archaeological pieces on loan from MAN and the Musée de Cucuron.
L’événement En février, vivez la Préhistoire Visite de l’exposition Echos du Bronze Quinson a été mis à jour le 2026-01-09 par Département des Alpes-de-Haute-Provence