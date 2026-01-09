En février, vivez la Préhistoire Visite du Musée Route de Montmeyan Quinson
Suivez le guide au cœur de notre exposition permanente et découvrez la richesse d’un passé qui remonte à 400 000 ans. Une immersion passionnante pour comprendre comment l’homme a habité ce territoire sauvage.
A partir de 7 ans
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
English :
Follow the guide into the heart of our permanent exhibition and discover the richness of a past that goes back 400,000 years. A fascinating immersion into how man has inhabited this wild territory.
Ages 7 and up
