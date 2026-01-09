En février, vivez la Préhistoire Visite du Musée Route de Montmeyan Quinson

En février, vivez la Préhistoire Visite du Musée

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif en supplément du prix du billet d’entrée du musée selon les tarifs généraux

Début : Dimanche 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

2026-02-14

Suivez le guide au cœur de notre exposition permanente et découvrez la richesse d’un passé qui remonte à 400 000 ans. Une immersion passionnante pour comprendre comment l’homme a habité ce territoire sauvage.



A partir de 7 ans

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

Follow the guide into the heart of our permanent exhibition and discover the richness of a past that goes back 400,000 years. A fascinating immersion into how man has inhabited this wild territory.



Ages 7 and up

