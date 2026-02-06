En fin de conte L’Electron Libre Nyons

En fin de conte L’Electron Libre Nyons samedi 18 avril 2026.

En fin de conte

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18

2026-04-18

Compagnie Revolt
Metteur en scène Marion Levy
Auteur Marion Levy
Durée 1h10
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

English :

Company Revolt
Director Marion Levy
Author Marion Levy
Running time 1h10

