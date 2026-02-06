En fin de conte L’Electron Libre Nyons
En fin de conte L’Electron Libre Nyons samedi 18 avril 2026.
En fin de conte
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Adhérents
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Compagnie Revolt
Metteur en scène Marion Levy
Auteur Marion Levy
Durée 1h10
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
English :
Company Revolt
Director Marion Levy
Author Marion Levy
Running time 1h10
L’événement En fin de conte Nyons a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale