En finir avec les idées fausses sur le monde vivant Médiathèque Jacques Demy Nantes

En finir avec les idées fausses sur le monde vivant Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Conférence par Marc Mortelmans dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceLa nature est-elle bien ou mal faite, cruelle ou généreuse ? Le monde du silence est-il si silencieux ? La biomasse des vers de terre est-elle supérieure à celle des arbres, des bactéries ou de l’humanité ? Pourquoi une espèce sur deux est parasite ? Nous vous invitons à mieux connaître le monde vivant pour lui accorder une plus juste place.Conférence suivie d’une séance de dédicaces et de la vente d’ouvrages de Marc Mortelmans par la librairie Durance

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100