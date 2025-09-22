En forme à Pau adulte Pau

En forme à Pau adulte Pau lundi 22 septembre 2025.

En forme à Pau adulte

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2025-09-22

La Ville de Pau reconduit son programme Sport Santé Bien-Etre avec En forme à Pau Adulte. Dix activités sont proposées du 22 septembre 2025 au 19 juin 2026. Début des inscriptions le 1er septembre 2025.

En Forme à Pau Adulte s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer une activité sportive durant toute l’année marche allure modérée, marche nordique, randonnée, badminton, tennis de table, yoga, gymnastique volontaire, pelote basque, aquagym, perfectionnement natation. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 10 20 dispositifs.animationssportives@ville-pau.fr

English : En forme à Pau adulte

German : En forme à Pau adulte

Italiano :

Espanol : En forme à Pau adulte

L’événement En forme à Pau adulte Pau a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pau