En forme ! En LSF • DES PETITS PAS DANS LES GRANDS / LES PETITS DIMANCHES #6 Le Liberté // L’Étage Rennes Dimanche 28 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 9€; sortir: 4,50€

**THÉÂTRE D’OBJETS ET DE FORME • À PARTIR DE 3 ANS**

Spectacle bilingue s’adressant au très jeune public avec exigence et inventivité, _En Forme ! en LSF_ ose l’abstraction en même temps que le concret et suscite un premier plaisir de spectateur où sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées.

Avec des repères graphiques familiers des petits (formes géométriques, cubes en bois, couleurs franches), cette proposition visuelle offre une vision imaginative à l’enfant en illustrant les histoires et comptines de notre patrimoine collectif.

À la fois joué par des comédiens et animé au moyen de silhouettes rudimentaires, le spectacle devient délicieusement jubilatoire pour les petits comme pour les grands.

L’adaptation du spectacle en Langue des signes française, avec un artiste sourd, le rend accessible à toutes et tous et permet de sensibiliser les publics entendants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T17:30:00.000+02:00

https://leliberte.fr/spectacles/en-forme-en-lsf/

Le Liberté // L’Étage Esplanade Charles-de-Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine