En forme ! en LSF L’Étage / Le Liberté Rennes

En forme ! en LSF L’Étage / Le Liberté Rennes dimanche 28 septembre 2025.

En forme ! en LSF L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 28 septembre, 17h30 De 4.50 à 9 €

A partir de formes géométriques et de couleurs, ce spectacle vient illustrer histoires et comptines de notre patrimoine collectif.

Théâtre d’objets et de forme

**Par la Cie Des petits pas dans les grands**

En Forme ! en LSF est un spectacle bilingue qui s’adresse au très jeune public dès 3 ans avec exigence et inventivité, osant l’abstraction en même temps que le concret, suscitant un premier plaisir de spectateur où sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées.

A partir de formes géométriques et de couleurs, ce spectacle vient illustrer histoires et comptines de notre patrimoine collectif.

Cette adaptation du spectacle en LSF, avec un artiste sourd, le rend accessible à tou.te.s, tout en sensibilisant les publics entendants à la LSF.

À partir de 3 ans

Durée : 30 minutes

Dans le cadre de Dimanche à Rennes, de la Semaine Locale du Handicap, et des Petits Dimanche #6. Avec le soutien de la Ville de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

1

https://leliberte.fr/spectacles/en-forme-en-lsf/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine