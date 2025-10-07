En forme ! L.S.F Tergnier
En forme ! L.S.F
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 9 – 9 –
9
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 18:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
En Forme ! L.S.F est un spectacle bilingue (Français et Langue des Signes Française) qui s’adresse au très jeune public dès 3 ans.
À partir de formes géométriques et de couleurs, ce spectacle illustre des histoires et des comptines de notre patrimoine collectif. Le spectacle En forme ! L.S.F est bâti à la fois sur l’abstraction et le concret. Utilisant des repères graphiques qui sont familiers des petits (formes géométriques, cubes en bois, couleurs franches), cette proposition visuelle offre une vision imaginative à l’enfant et ses parents.
Le plaisir du spectateur naît des sensations, réflexions et émotions que procure la réinvention de ces histoires bien connues de tous. À la fois, joué par des comédiens, et animé au moyen de silhouettes. Ce tour de conte est délicieusement jubilatoire pour les petits comme pour les grands. 9 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40
