En forme ! L.S.F Tergnier

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 9 – 9 –

9

Tarif adulte

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

En Forme ! L.S.F est un spectacle bilingue (Français et Langue des Signes Française) qui s’adresse au très jeune public dès 3 ans.

À partir de formes géométriques et de couleurs, ce spectacle illustre des histoires et des comptines de notre patrimoine collectif. Le spectacle En forme ! L.S.F est bâti à la fois sur l’abstraction et le concret. Utilisant des repères graphiques qui sont familiers des petits (formes géométriques, cubes en bois, couleurs franches), cette proposition visuelle offre une vision imaginative à l’enfant et ses parents.

Le plaisir du spectateur naît des sensations, réflexions et émotions que procure la réinvention de ces histoires bien connues de tous. À la fois, joué par des comédiens, et animé au moyen de silhouettes. Ce tour de conte est délicieusement jubilatoire pour les petits comme pour les grands. 9 .

