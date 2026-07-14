Informations pratiques

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky Site de Lormandière, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 15 et 16 avril 2027 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés.

Et si un lieu abandonné continuait de parler ?

Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés. Briques, béton, structures métalliques portent la mémoire d’un monde façonné par les combustibles fossiles et leurs excès.

Au gré de cette traversée du site de Lormandière, anciens fours à chaux, le passé affleure dans le présent et continue de transformer notre regard sur les territoires, leurs usages et leurs devenirs.

_Spectacle en déambulation : se munir de bonnes chaussures, parapluie et vêtement de pluie en cas de mauvais temps._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-16T20:45:00.000+02:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756109-en-friche

Site de Lormandière, Chartres-de-Bretagne lormandière Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine



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