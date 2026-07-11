Informations pratiques

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky Site de Lormandière, Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 15 et 16 avril 2027

Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-16T20:45:00.000+02:00

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Site de Lormandière, Chartres de Bretagne lormandière Chartres-de-Bretagne



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