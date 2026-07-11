UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres-de-Bretagne

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky Site de Lormandière, Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne

jeudi 15 avril 2027 · Site de Lormandière, Chartres de Bretagne · Chartres-de-Bretagne

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky Site de Lormandière, Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
jeudi 15 avril 2027
Lieu
Site de Lormandière, Chartres de Bretagne
Adresse
lormandière
Ville
Chartres-de-Bretagne

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky Site de Lormandière, Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 15 et 16 avril 2027

Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-15T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-16T20:45:00.000+02:00

1
 

Site de Lormandière, Chartres de Bretagne lormandière Chartres-de-Bretagne


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Chartres-de-Bretagne