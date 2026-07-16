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AGENDA · Chartres-de-Bretagne

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky, Site de Lormandière, Chartres de Bretagne, Chartres-de-Bretagne

jeudi 15 avril 2027 · Site de Lormandière, Chartres de Bretagne · Chartres-de-Bretagne

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky, Site de Lormandière, Chartres de Bretagne, Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Lieu
Site de Lormandière, Chartres de Bretagne
Adresse
lormandière
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur réservation, 6 → 18€

EN FRICHE · Alexandre Koutchevsky 15 et 16 avril 2027 Site de Lormandière, Chartres de Bretagne Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:45:00+02:00
Fin : 2027-04-16T19:00:00+02:00 – 2027-04-16T20:45:00+02:00

Et si un lieu abandonné continuait de parler ?

Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés. Briques, béton, structures métalliques portent la mémoire d’un monde façonné par les combustibles fossiles et leurs excès.
Au gré de cette traversée du site de Lormandière, anciens fours à chaux, le passé affleure dans le présent et continue de transformer notre regard sur les territoires, leurs usages et leurs devenirs.

Spectacle en déambulation : se munir de bonnes chaussures, parapluie et vêtement de pluie en cas de mauvais temps.

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Dans les anciennes zones industrielles, Alexandre Koutchevsky explore des paysages où les usines ont disparu mais où persistent les traces du travail et des vies qui les ont traversés.

Jean-Michel André

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