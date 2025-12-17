En garde Soirée Amba’ Les Cinémas Actes Sud Arles

En garde Soirée Amba’

Vendredi 9 janvier 2026 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:30:00

2026-01-09

Séance présentée par les Amba’ du Méjan.

Rencontre avec le Cercle d’escrime du pays d’Arles.

Synopsis

Jie, un jeune talent prometteur de l’escrime, renoue avec son frère aîné Han, récemment libéré après sept ans de prison pour la mort accidentelle d’un adversaire lors d’une compétition. En secret, Han soutient Jie dans son entraînement, l’aidant à viser une qualification aux championnats nationaux. Mais une dispute éclate, et Jie commence à douter de l’innocence de son frère.



Réalisation Nelicia Low

Casting Tsao Yu-Ning, Hsiu-Fu Liu, Ning Ding .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Session presented by the Amba’ du Méjan.

Meeting with the Arles Fencing Club.

