EN GRANDE POMPE LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-20
De Mathieu Oliver
Avec Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver
Durée 1h10
Les Jeudis, Vendredis et Samedis
Du 20 au 29 Novembre 2025 à 20h30
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26
English :
By Mathieu Oliver
With Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver
Running time: 1h10
Thursdays, Fridays and Saturdays
November 20 to 29, 2025 at 8:30pm
German :
Von Mathieu Oliver
Mit Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver
Dauer: 1h10
Donnerstags, freitags und samstags
Vom 20. bis 29. November 2025 um 20:30 Uhr
Italiano :
Di Mathieu Oliver
Con Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver
Durata: 1 ora e 10 minuti
Giovedì, venerdì e sabato
Dal 20 al 29 novembre 2025 alle 20.30
Espanol :
Por Mathieu Oliver
Con Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver
Duración: 1 hora 10 minutos
Jueves, viernes y sábados
Del 20 al 29 de noviembre de 2025 a las 20.30 h
