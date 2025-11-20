EN GRANDE POMPE LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

2025-11-20 20:30:00

2025-11-29

2025-11-20

De Mathieu Oliver

Avec Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver

Durée 1h10

Les Jeudis, Vendredis et Samedis

Du 20 au 29 Novembre 2025 à 20h30

.

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26

English :

By Mathieu Oliver

With Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver

Running time: 1h10

Thursdays, Fridays and Saturdays

November 20 to 29, 2025 at 8:30pm

German :

Von Mathieu Oliver

Mit Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver

Dauer: 1h10

Donnerstags, freitags und samstags

Vom 20. bis 29. November 2025 um 20:30 Uhr

Italiano :

Di Mathieu Oliver

Con Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver

Durata: 1 ora e 10 minuti

Giovedì, venerdì e sabato

Dal 20 al 29 novembre 2025 alle 20.30

Espanol :

Por Mathieu Oliver

Con Nicolas Laurent, Mathilde Martinez, Mathieu Oliver

Duración: 1 hora 10 minutos

Jueves, viernes y sábados

Del 20 al 29 de noviembre de 2025 a las 20.30 h

