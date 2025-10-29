En grande pompe – La Famille Cartophille TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

En grande pompe – La Famille Cartophille TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 10:30 – 11:15

Gratuit : non 10 € 10€ tarif unique Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Il était une nuit sans sommeil… à boulotter tout ce qu’il y avait dans la maison. Et Gloups, un jus d’histoire coule sur son menton, dégouline sur le tourne-disque, sur le guéridon, derrière l’abat-jour : Une horde d’héroïnes et de héros derrière les bibelots, sous le tapis, ils sont tous là ! Des personnages surgissent, des sentiments s’entremêlent, souvenirs, peurs, frissons sont au rendez-vous de la nuit !Ici Edmonde Cartophille jongle avec les mots et les objets pour conter l’enfance, le sommeil, la peur, la joie, l’amour toujours, la vie à pleine dent.« En grande pompe » est une veillée burlesque avec ses fantômes, ses monstres, ses loups, ses princesses jusqu’au lever du jour. Et on l’a pas vu passée cette nuit là ! Jeune public à partir de 4 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/