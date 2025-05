EN GRANDE POMPE – Pérols, 1 juin 2025 07:00, Pérols.

Hérault

Bienvenue au crématorium pizzeria !

Arnaud Drumont est un directeur de pompes funèbres peu scrupuleux. Face aux difficultés financières, il décide de tout tenter en utilisant le crématorium comme four à pizzas.

Aux côtés de son fidèle employé Anthony, il va devoir continuer d’accueillir les clients endeuillés, tout en assurant la préparation des pizzas.

En ce moment, pour 3 crémations achetées, profitez de la margherita à -50%. .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Welcome to the crematorium pizzeria!

Arnaud Drumont is an unscrupulous funeral director. Faced with financial difficulties, he decides to try everything by using the crematorium as a pizza oven.

German :

Willkommen im Krematorium Pizzeria!

Arnaud Drumont ist ein skrupelloser Leiter eines Bestattungsinstituts. Angesichts seiner finanziellen Schwierigkeiten beschließt er, alles zu versuchen und das Krematorium als Pizzaofen zu nutzen.

Italiano :

Benvenuti al crematorio pizzeria!

Arnaud Drumont è un impresario funebre senza scrupoli. Di fronte alle difficoltà finanziarie, decide di tentare il tutto per tutto utilizzando il crematorio come forno per la pizza.

Espanol :

Bienvenido al crematorio ¡pizzería!

Arnaud Drumont es un director de funeraria sin escrúpulos. Enfrentado a dificultades financieras, decide intentarlo todo utilizando el crematorio como horno para pizzas.

