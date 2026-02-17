En guinguette avec Huguette ! Atelier Dulcie-September Nantes
samedi 10 octobre 2026 · Atelier Dulcie-September · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 15:30 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Senior
Nantes en Compagnie, est une communauté de citoyen·nes engagé·es qui se mobilisent pour favoriser la mobilité des aîné·es et lutter contre leur isolement.Nous proposons aux seniors nantais·es de 65 ans et plus d’être accompagné·es gratuitement dans leurs déplacements de proximité (une balade dans le quartier, une promenade au parc, un rendez-vous médical), à pied et en transports en commun, par des bénévoles majeur·es qui s’engagent en fonction de leurs disponibilités !Rendez-vous le 10 octobre dès 15h30 pour fêter le lancement de Nantes en Compagnie. Au programme des festivités : fanfare, déambulation, bal octobre dès guinguette, fresque participative, animations et jeux hintergénérationnels.
Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000
https://www.nantesencompagnie.org/
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