En guinguette avec Huguette ! Atelier Dulcie-September Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 15:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Senior

Nantes en Compagnie, est une communauté de citoyen·nes engagé·es qui se mobilisent pour favoriser la mobilité des aîné·es et lutter contre leur isolement.Nous proposons aux seniors nantais·es de 65 ans et plus d’être accompagné·es gratuitement dans leurs déplacements de proximité (une balade dans le quartier, une promenade au parc, un rendez-vous médical), à pied et en transports en commun, par des bénévoles majeur·es qui s’engagent en fonction de leurs disponibilités !Rendez-vous le 10 octobre dès 15h30 pour fêter le lancement de Nantes en Compagnie. Au programme des festivités : fanfare, déambulation, bal octobre dès guinguette, fresque participative, animations et jeux hintergénérationnels.

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

https://www.nantesencompagnie.org/



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