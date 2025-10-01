En haut des marches Paluel

En haut des marches Paluel mercredi 1 octobre 2025.

En haut des marches

24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Début : 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

En haut des marches d’après le roman éponyme de Fabrice Pataut, est un monologue intérieur découpé en un prologue et douze tableaux ou la parole d’Antoine alterne avec celle de Dorine. En réalité une seule et même personne tout ce qu’Antoine a toujours voulu être.

En haut des marches traite du thème de la transidentité.

Avec la compagnie Destination Australe

Gratuit Sur réservation .

24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

