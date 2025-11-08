En immersion. Témoignage d’un ancien commandant de sous-marin Châtellerault

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-08

En marge de son exposition sur l’histoire des sous-marins français, le centre de Châtellerault du Service historique de la Défense vous propose de découvrir l’univers fascinant et exceptionnel des forces sous-marines françaises à travers le regard du vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Chaineau, ancien commandant de sous-marin nucléaire et chef de la force océanique stratégique (FOST) jusqu’en 2022.

Au cours de cette conférence, Jean-Philippe Chaineau partagera son expérience hors du commun la vie à bord, les longues missions en immersion et la responsabilité du commandant dans un environnement clos, isolé et soumis à une pression constante.

Un témoignage rare et captivant, qui vous donnera l’occasion de découvrir les coulisses d’un métier hors du commun, où rigueur, sang-froid et sens du devoir sont essentiels. .

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22 shd-caapc-courrier.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

