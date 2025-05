EN ITINÉRANCE EN CÉVENNES – Vebron, 24 mai 2025 07:00, Vebron.

La quête de « vie bonne » une collecte de récits de vie sur le Causse Méjean, le Mont Lozère et les Cévennes pour comprendre ce qui contribue un peu, beaucoup, à la folie à votre quête de vie bonne…

Samedi, 24 mai, venez nous rencontrer au marché de Vébron à à partir de 10h00. Tout est gratuit et sans inscription.

Quels sont les rapports au travail, les rapports de genre, les solidarités intergénérationnelles, les liens au territoire et à la nature… ?

Samedi, 24 mai, venez nous rencontrer au marché de Vébron à partir de 10h00. Tout est gratuit et sans inscription. .

Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 06 52 66 isabelle.guerin@ird.fr

English :

The quest for the « good life »: a collection of life stories from the Causse Méjean, Mont Lozère and Cévennes to understand what contributes a little, a lot, or madly to your quest for the good life?

On Saturday, May 24, come and meet us at the Vébron market from 10.00am. It’s all free and there’s no need to register.

German :

Die Suche nach dem « guten Leben »: Eine Sammlung von Lebensgeschichten aus dem Causse Méjean, dem Mont Lozère und den Cevennen, um zu verstehen, was ein wenig, viel oder verrückt zu Ihrem Streben nach dem guten Leben beiträgt?

Am Samstag, den 24. Mai, können Sie uns ab 10 Uhr auf dem Markt in Vébron treffen. Alles ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Italiano :

La ricerca della « buona vita »: una raccolta di storie di vita dalla Causse Méjean, dal Mont Lozère e dalle Cévennes per aiutarvi a capire cosa contribuisce un po’, molto o follemente alla vostra ricerca della buona vita?

Sabato 24 maggio, venite a trovarci al mercato di Vébron a partire dalle ore 10.00. È tutto gratuito e non è necessario iscriversi.

Espanol :

La búsqueda de la « buena vida »: una colección de historias de vida del Causse Méjean, el Monte Lozère y las Cevenas para ayudarle a comprender qué contribuye un poco, mucho o locamente a su búsqueda de la buena vida..

El sábado 24 de mayo, venga a vernos al mercado de Vébron a partir de las 10 de la mañana. Todo es gratuito y no es necesario inscribirse.

