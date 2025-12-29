En janvier à la Médiathèque Médiathèque Le lien Tarascon

En janvier à la Médiathèque

Du 01/01 au 31/01/2026 le mardi, jeudi et vendredi de 11h à 18h30. Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture exceptionnelle

01/01/2026

Ouverture exceptionnelle le 24/01

Nuit de la lecture de 10h30 à 12h30 et de 14h à 21h. Médiathèque Le lien 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Janvier 2026, nouvelles animations pour petits et grands tout au long du mois ! Vous aurez le choix entre des distractions, ateliers de travaux manuels, spectacles, jeux , lectures pour tous et en ce mois de janvier la Nuit de la Lecture !

En janvier la Médiathèque vous propose des animations culturelles et des moments conviviaux notamment le 24 avec La nuit de la lecture en partenariat avec les archives municipales et la librairie Lettres Vives ! .

Médiathèque Le lien 26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52 mediatheque@mairie-tarascon13.fr

January 2026, new activities for young and old all month long! You’ll be able to choose between entertainment, craft workshops, shows, games, readings for all and, this January, the Night of Reading !

