En Jeu Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

En Jeu 19 – 29 novembre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Début : 2025-11-19T20:30:00 – 2025-11-19T22:00:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:00:00

Seule en scène de Laura Authier

Collaboration artistique : Carine Rugliano et Julien Mercier

Production Quartier Libre

En jeu c’est l’histoire d’une enfant hyperactive.

C’est l’histoire de l’enfant qui cherche sa place dans le monde des grands. C’est l’histoire du monde des grands qui tourne pas rond pour cet enfant. L’histoire d’un corps qui parle quand les mots n’y arrivent plus. C’est histoire de se confronter au pas beau, à la fantaisie, au jeu qu’on joue ou qu’on subit, à une danse qui s’échappe et nous sourit. Histoire de reconstruire le déconstruit, de crier le trop caché. L’histoire de Morgane, que tu connais.

Laura Authier explore, expose… puis explose les ébats de l’enfance. Des femmes, des hommes, des âmes incorrigibles et sensibles. Des mots qui frappent et persistent, des méli-mélos pour faire plus beau. C’est une pièce qui laissera le corps s’exprimer lorsque les mots n’auront plus le pouvoir de raconter.

Une gestuelle millimétrée, désacralisée par une fantaisie débridée. Un voyage émotionnel où les personnages se heurtent, s’enlacent, au rythme effréné du jeu… et de la vie.

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Durée : 1h

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/en-jeu/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

