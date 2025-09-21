EN JEUX ! Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy

EN JEUX ! Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy Dimanche 21 septembre, 14h30 Entrée libre

Venez nous rencontrer sur le site même du futur lieu de vie de l’association

Nous vous présentons une exposition sur le thème des jeux à partir d’affiches et d’images publicitaires majoritairement de la marque Poulain

Nous mettons à votre disposition des jeux anciens

Nous lançons la vente du catalogue anniversaire Poulain

Début : 2025-09-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00.000+02:00

contactSAMPPontlevoy@gmail.com 0607964839

Pontlevoy Patrimoine 6-8 route de Blois 41400 Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher