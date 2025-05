En la forêt de longue attente – Vierzon, 13 juin 2025 20:00, Vierzon.

Cher

En la forêt de longue attente Sentier de la Salamandre Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

Balade spectacle en forêt de Vierzon, écoute immersive, chant, vielles, Oud, histoires.

Production la Rouiche .

Sentier de la Salamandre

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 79 97 11 48 marion.berger@onf.fr

English :

Walk and show in the Vierzon forest, immersive listening, singing, hurdy-gurdies, Oud, stories.

German :

Spektakulärer Spaziergang im Wald von Vierzon, immersives Hören, Gesang, Drehleiern, Oud, Geschichten.

Italiano :

Passeggiata e spettacolo nella foresta di Vierzon, ascolto immersivo, canti, ghironde, Oud, racconti.

Espanol :

Paseo y espectáculo en el bosque de Vierzon, escucha inmersiva, cantos, zanfonas, Oud, cuentos.

L’événement En la forêt de longue attente Vierzon a été mis à jour le 2025-05-24 par OT VIERZON