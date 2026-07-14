Informations pratiques

Ouhans

En l’air Avec Julien Cramillet et Aedin Walsh, compagnie Sismique

Maison de la Source Ouhans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

En l’air nous invite à suspendre notre souffle au gré des acrobaties d’Aedin et Julien, artistes aériens qui investissent ce somptueux site naturel de la source de la Loue. Tous les deux sont les projections de ces eaux tourbillonnantes, ou encore la résonance de la roche. Ce spectacle nous amène à prendre une grande inspiration, tout en douceur. .

Maison de la Source Ouhans 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : En l’air Avec Julien Cramillet et Aedin Walsh, compagnie Sismique

L’événement En l’air Avec Julien Cramillet et Aedin Walsh, compagnie Sismique Ouhans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)