En liesse Danse contemporaine Cie Bela & Côme place de la République Sore jeudi 20 novembre 2025.
place de la République Salle des fêtes Sore Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
En Liesse est un grand spectacle partagé, à l’image de notre société danseurs et public, nous y sommes tous acteurs. On s’interroge, on doute ensemble et, surtout, on se met en mouvement pour développer notre puissance d’action sur le monde. Ca danse, ça chante, ça raconte plein d’histoires.
On y vient en solo, et on repart en société.
Textes Côme Tanguy
Chorégraphie et dramaturgie Bela Balsa et Côme Tanguy
Accompagnement philosophique Sophie Geoffrion
Interprètes Bela Balsa, Jessica Yactine, Judith Arazi, Klara Beyeler, Piaera Lauritz, Sophie Blet
Régie
Antoine Berland .
place de la République Salle des fêtes Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr
