En liesse Danse contemporaine Cie Bela & Côme place de la République Sore

En liesse Danse contemporaine Cie Bela & Côme

place de la République Salle des fêtes Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

En Liesse est un grand spectacle partagé, à l’image de notre société danseurs et public, nous y sommes tous acteurs. On s’interroge, on doute ensemble et, surtout, on se met en mouvement pour développer notre puissance d’action sur le monde. Ca danse, ça chante, ça raconte plein d’histoires.

On y vient en solo, et on repart en société.

Textes Côme Tanguy

Chorégraphie et dramaturgie Bela Balsa et Côme Tanguy

Accompagnement philosophique Sophie Geoffrion

Interprètes Bela Balsa, Jessica Yactine, Judith Arazi, Klara Beyeler, Piaera Lauritz, Sophie Blet

Régie

Antoine Berland .

place de la République Salle des fêtes Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

